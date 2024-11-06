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Сегодня, 13:42

Потапова подтвердила расставание с Шевченко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своем Telegram-канале сообщила о расставании с Александром Шевченко, представляющим Казахстан.

«В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся», — написала Потапова.

Также спортсменка подчеркнула, что они не хотят раскрывать причину развода.

Потапова и Шевченко поженились 1 декабря 2023 года. Они объявили о помолвке в сентябре.

Источник: https://t.me/anapotapovaaaa/238
Теннис
Александр Шевченко
Анастасия Потапова
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