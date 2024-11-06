Потапова подтвердила расставание с Шевченко

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своем Telegram-канале сообщила о расставании с Александром Шевченко, представляющим Казахстан.

«В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся», — написала Потапова.

Также спортсменка подчеркнула, что они не хотят раскрывать причину развода.

Потапова и Шевченко поженились 1 декабря 2023 года. Они объявили о помолвке в сентябре.