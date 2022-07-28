Потапова победила китаянку Линь и вышла в четвертьфинал турнира в Праге
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Праге (Чехия).
Во втором круге россиянка выиграла у китаянки Чжу Линь в двух сетах — 6:4, 7:6 (10:8).
В четвертьфинале Потапова встретится с победителем матча Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Луция Гавличкова (Чехия, WC).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 7) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 7:6 (10:8)
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