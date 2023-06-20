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Сегодня, 22:40

Потапова обыграла украинку Костюк в матче первого круга турнира в Бирмингеме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира в Бирмингеме — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.

В следующем круге Потапова сыграет с Кэтрин Макнелли из США.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
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