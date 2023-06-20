Потапова обыграла украинку Костюк в матче первого круга турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира в Бирмингеме — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.
В следующем круге Потапова сыграет с Кэтрин Макнелли из США.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4
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