17:30 | Теннис — WTA

Потапова обыграла Тиг в четвертьфинале турнира в Юрмале

0
Обсудить

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила румынку Патричу Марию Тиг в четвертьфинале турнира WTA в латвийской Юрмале - 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

В полуфинале Потапова сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Ирина Мария Барэ (Румыния). 

Юрмала (Латвия) 

Турнир WTA Baltic Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Анастасия Потапова (Россия, 6) - Патрича Мария Тиг (Румыния) - 6:4, 0:6, 6:4

Все о теннисе - здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ