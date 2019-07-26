Потапова обыграла Тиг в четвертьфинале турнира в Юрмале

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила румынку Патричу Марию Тиг в четвертьфинале турнира WTA в латвийской Юрмале - 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
В полуфинале Потапова сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Ирина Мария Барэ (Румыния).
Юрмала (Латвия)
Турнир WTA Baltic Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия, 6) - Патрича Мария Тиг (Румыния) - 6:4, 0:6, 6:4
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