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Потапова обыграла Самсонову на старте турнира в Санкт-Петербурге

16:12
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Россиянка Анастасия Потапова начала с победы выступление на турнире в Санкт-Петербурге. В первом круге она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову — 6:2, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:2, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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