Потапова обыграла Самсонову на старте турнира в Санкт-Петербурге
16:12
Россиянка Анастасия Потапова начала с победы выступление на турнире в Санкт-Петербурге. В первом круге она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову — 6:2, 6:4.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:2, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4
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