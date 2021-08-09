Потапова обыграла Младенович и пробилась в основную сетку турнира в Монреале
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в финале квалификации турнира в Монреале обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Россиянка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.
Таким образом, Потапова пробилась в основную сетку турнира в Монреале.
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