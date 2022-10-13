Потапова обыграла Голубич и вышла в четвертьфинал турнира в Клуже

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Клуже (Румыния) обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Россиянка сделала эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Потапова встретится с Анной Бондар из Венгрии.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:3