Потапова объявила о расставании с тренером

Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Ириной Дорониной. Об этом спортсменка сообщила в своем Твиттере.

- Должна сообщить, что Ирина Доронина и я прекращаем совместную работу после стольких лет потрясающей совместной работы и успеха, - написал Потапова. - Большое спасибо тебе за проделанную работу и страсть к игре. Уверена, что без вашей помощи и поддержки было бы невозможно достигнуть всех моих целей и титулов. Желаю вам всего наилучшего в будущем. Вы навсегда останетесь моим лучшим тренером, который сделал меня такой, какая я есть. Это было тяжелое решение, но нам пришлось это сделать, чтобы двигаться дальше к моим мечтам.