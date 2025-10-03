Теннис
Сегодня, 18:14

Потапова объявила о досрочном завершении сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что досрочно завершила сезон.

24-летняя спортсменка не примет участия в последних турнирах сезона.

«К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из-за травмы, которую подхватила в Монреале в этом году. Может быть, я где-то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с этого момента. Мы приняли решение с командой взять немного больше времени в этом году, чтобы постараться залечить все травмы, чтобы следующий год был полноценным и удачным», — написала Потапова в своем Telegram-канале.

1 октября Потапова уступила чешке Линде Носковой в 1/8 финала турнира в Пекине — 2:6, 4:6.

Источник: Telegram-канал Анастасии Потаповой
Теннис
Анастасия Потапова
