Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
14:40
Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв гречанке Марии Саккари со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
За выход в третий круг Сакари поборется либо с американкой Кори Гауфф, либо с норвежкой Улрикке Эйкери.
Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов.
Ранее во второй круг вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.
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