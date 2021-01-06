Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв гречанке Марии Саккари со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

За выход в третий круг Сакари поборется либо с американкой Кори Гауфф, либо с норвежкой Улрикке Эйкери.

Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов.

Ранее во второй круг вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.