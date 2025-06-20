Потапова назвала главную цель в карьере

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, поделилась своими мыслями о главной цели в спортивной карьере.

«Какая моя главная цель в карьере? Сделать все на максимум, чтобы ни о чем не жалеть», — написала Потапова в Telegram-канале.

24-летняя Потапова является обладательницей шести титулов WTA (три из них в одиночном разряде). Она победила на юниорском турнире «Большого шлема» в одиночном разряде на Уимблдоне в 2016 году. Также она доходила до финала трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде: на Открытом чемпионате США в 2015 году и на Открытом чемпионате Франции в 2016 и 2017 годах. В прошлом она занимала первое место в рейтинге ITF среди юниоров.