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21 июля 2025, 19:52

Потапова выбыла в первом круге турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев

Россиянка Анастасия Потапова проиграла канадке Виктории Мбоко в первом круге турнира в Вашингтоне — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 39 минут. Потапова за игру сделал 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. У Мбоко 2 эйса и 6 двойных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Мбоко во втором круге сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 1 282 951 доллар

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Мбоко (Канада, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:4

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Анастасия Потапова
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