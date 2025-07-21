Потапова выбыла в первом круге турнира в Вашингтоне

Россиянка Анастасия Потапова проиграла канадке Виктории Мбоко в первом круге турнира в Вашингтоне — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 39 минут. Потапова за игру сделал 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. У Мбоко 2 эйса и 6 двойных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Мбоко во втором круге сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 1 282 951 доллар

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Мбоко (Канада, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:4