Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:11

Потапова стала второй полуфиналисткой турнира в Бирмингеме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова вслед за итальянкой Элизабеттой Коччаретто вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме.

В четвертьфинале соревнования 23-летняя россиянка за 1 час 11 минут обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:1, 6:4.

Потапова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех заработанных.

В полуфинале турнира российская теннисистка сыграет против победительницы матча Лейла Фернандес (Канада, 6) — Айла Томлянович (Австралия).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:1, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
2
Читайте также
Суд обязал «Хаас» выплатить компенсацию «Уралкалию» за расторжение контракта
Нидерланды 21 июня сыграют с Францией на Евро-2024
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Словакия – Украина, 21 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Евро-2024
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнайдер не сумела выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости