Потапова стала второй полуфиналисткой турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Анастасия Потапова вслед за итальянкой Элизабеттой Коччаретто вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме.
В четвертьфинале соревнования 23-летняя россиянка за 1 час 11 минут обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:1, 6:4.
Потапова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех заработанных.
В полуфинале турнира российская теннисистка сыграет против победительницы матча Лейла Фернандес (Канада, 6) — Айла Томлянович (Австралия).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:1, 6:4