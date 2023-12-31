Потапова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Брисбене
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова одержали победу на старте парного турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В первом круге они обыграли Талию Гибсон и Присциллу Хон из Австралии со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Следующими соперницами Потаповой и Сизиковой станут Эри Ходзуми и Макото Ниномия (Япония).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Талия Гибсон/Присцилла Хон (Австралия, WC) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)
Новости