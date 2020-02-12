Потапова и Путинцева вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде
19:52
Россиянка Анастасия Потапова и представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграли полячку Алисию Росольску и австралийку Айлу Томлянович на турнире в Санк-Петербурге — 7:6 (7:4), 4:6, 10:3. Их матч продолжался 1 час 35 минут. В 1/4 финала Потапова и Путинцева сыграют с японками Сюко Аоямой и Еной Шибахарой.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Алисия Росольска/Айла Томлянович (Польша/Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 10:3.
Дополнительная информация:
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/3/
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