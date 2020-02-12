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Потапова и Путинцева вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

19:52
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Россиянка Анастасия Потапова и представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграли полячку Алисию Росольску и австралийку Айлу Томлянович на турнире в Санк-Петербурге — 7:6 (7:4), 4:6, 10:3. Их матч продолжался 1 час 35 минут. В 1/4 финала Потапова и Путинцева сыграют с японками Сюко Аоямой и Еной Шибахарой.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Алисия Росольска/Айла Томлянович (Польша/Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 10:3.

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/3/

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