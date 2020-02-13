Потапова и Путинцева не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Потапова и представительница Казахстана Юлия Путинцева уступили японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре во втором круге на турнире в Санкт-Петербурге — 1:6, 2:6. Их матч продолжался один час.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 1) — Анастасия Потапова/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:1, 6:2