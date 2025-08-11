Потапова не смогла выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Потапова и Ольга Данилович из Сербии не смогли выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати.

На старте дуэт проиграл итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Эррани и Паолини сыграют с дуэтом Магда Линетт/Клара Таусон (Польша/Дания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 1) — Ольга Данилович/Анастасия Потапова (Сербия/Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)