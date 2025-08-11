Потапова не смогла выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати
Россиянка Анастасия Потапова и Ольга Данилович из Сербии не смогли выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати.
На старте дуэт проиграл итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Эррани и Паолини сыграют с дуэтом Магда Линетт/Клара Таусон (Польша/Дания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 1) — Ольга Данилович/Анастасия Потапова (Сербия/Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)
