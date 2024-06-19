Потапова стала четвертьфиналисткой турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова в двух сетах победила итальянку Лючию Бронцетти в матче второго круга турнира в Бирмингеме — 6:3, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из четырех. На счету представительницы Италии 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Потапова сыграет против победительницы встречи Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 7:5