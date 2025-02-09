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9 февраля 2025, 20:09

Потапова стала чемпионкой турнира в Клуж-Напоке

Алина Савинова
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла турнир в Клуж-Напоке (Румыния).

В решающем матче 32-я ракетка мира в трех сетах обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

За игру россиянка 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для 23-летней Потаповой это третий титул на уровне WTA в одиночном разряде. До этого она становилась победительницей турнира в Линце в 2023 году и соревнования в Стамбуле в 2022-м.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анастасия Потапова (Россия, 1) — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 6:1, 6:2

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Теннис
Анастасия Потапова
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