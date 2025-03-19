Потапова проиграла Бирелл в первом круге турнира в Майами

Россиянка Анастасия Потапова проиграла австралийке Кимберли Бирелл в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:3, 3:6, 6:7.

Матч длился 2 часа 25 минут. Потапова за игру сделала 5 эйсов, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Россиянка в третьем сете при счете 5:4 не реализовала матчбол. У Бирелл — 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов из 6.

68-я ракетка мира во втором круге «тысячника» сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)