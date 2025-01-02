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Сегодня, 06:10

Потапова уступила Биррелл в третьем круге турнира в Брисбене

Даниил Аршавский
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела обыграть австралийку Кимберли Биррелл в третьем круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Представительница Австралии сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Потаповой 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертом круге первенства Биррелл ожидает встреча с победительницей пары украинки Ангелины Калининой и китаянки Юань Юэ.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:2), 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
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