«Поражает, когда их пару называют бизнес-проектом». Кузнецова рассказала о семье Курниковой и Иглесиаса

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что периодически гостит у Анны Курниковой, которая замужем за испанским певцом Энрике Иглесиасом.

— Когда бываю в Майами, всегда заезжаю к Ане Курниковой на чай. Два года назад была у нее дома, — сказала Кузнецова в прямом эфире в Instagram Марии Командной. — Она суперпрофессионал в семейной жизни. Встает с детьми рано утром, не скидывает все на нянек. Вечером возвращается Энрике, они проводят время вместе. Аня следит за собой, занимается спортом, по-прежнему в блестящей форме. А внимание прессы ей не нужно, за годы карьеры она от этого устала.

И меня поражает, когда их пару с Иглесиасом называют бизнес-проектом. Люди столько всего додумывают. Да у Ани самой полно денег. Она сама — знаменитость. Нет, у них полноценная семья. И Энрике великолепный отец.