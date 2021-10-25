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Полячка Фрех обыграла Радванскую на турнире в Курмайере

Фрех обыграла Радванскую в первом круге турнира в Курмайере
19:47

Полячка Магдалена Фрех обыграла соотечественницу Урсулу Радванскую (6:2, 6:4) в первом круге турнира в Курмайере.

Во втором круге Фрех сыграет с победителем в паре Камилла Рахимова (Россия) — Энн Ли (США, 9).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша) — Урсула Радванска (Польша, LL) — 6:2, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора
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