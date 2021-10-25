Полячка Фрех обыграла Радванскую на турнире в Курмайере
Фрех обыграла Радванскую в первом круге турнира в Курмайере
19:47
Полячка Магдалена Фрех обыграла соотечественницу Урсулу Радванскую (6:2, 6:4) в первом круге турнира в Курмайере.
Во втором круге Фрех сыграет с победителем в паре Камилла Рахимова (Россия) — Энн Ли (США, 9).
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Магдалена Фрех (Польша) — Урсула Радванска (Польша, LL) — 6:2, 6:4
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