Первая ракетка мира Свентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Встреча длилась 2 часа 40 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:0, 6:2.

Полячка отметилась 2 эйсами, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 попыток. У китаянки — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Первая ракетка мира проиграла сет впервые с 23 апреля.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свентек 1 июня встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:2