Польская авиакомпания подтвердила отказ Дьяченко в перелете из-за российского паспорта

Польская авиакомпания Lott Airlines подтвердила отказ теннисистке Виталии Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта, сообщает РИА «Новости».

«Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы», — приводит РИА заявление авиакомпании.

В компании уточнил, что упомянутым постановлением введены «ограничения на определенные пункты пропуска, в том числе аэропорты, в отношении граждан РФ, путешествующих из-за пределов Шенгенской зоны».

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.