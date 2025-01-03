Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене
Россиянка Полина Кудерметова обыграла американку Эшлин Крюгер в четвертьфинале турнира WTA в австрийском Брисбене.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась победой Кудерметовой со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
В следующем этапе Кудерметова сразится с Анной Калининой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Полина Кудерметова (Россия, Q) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (7:5), 6:3
Следующий соперник
Ангелина Калинина (Украина)
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