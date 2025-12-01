Полина Кудерметова победила итальянку Розателло на турнире WTA-125 во Франции

92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире WTA-125 в Лиможе.

В матче первого круга она обыграла представительницу Италии, 220-ю ракетку мира Камиллу Розателло (6:2, 6:2).

Игра длилась 1 час 4 минуты. Кудерметова совершила 4 подачи навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а также совершила 2 двойные ошибки. Розателло сделала 6 эйсов, не реализовала ни одного брейк-пойнта и совершила 7 двойных ошибок.

Во втором круге Кудерметова сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам.