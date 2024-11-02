Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:01

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Полина Кудерметова переиграла сербку Нину Стоянович в матче 1/4 финала турнира в Мериде — 5:7, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. 21-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 их 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Следующей соперницей Кудерметовой будет американка Энн Ли.

Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Полина Кудерметова (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 5:7, 6:4, 6:3

Теннис
Полина Кудерметова
Читайте также
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

17-летняя Корнеева выбила Блинкову с турнира в Мериде

Тихонова в паре с Сарасуа вышла во второй круг турнира в Мериде

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости