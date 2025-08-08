Полина Кудерметова выбыла в первом круге турнира в Цинциннати

Россиянка Полина Кудерметова проиграла немке Элле Зайдель в первом круге турнира в Цинциннати — 6:1, 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 53 минуты. Кудерметова сделала за игру 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов.

Зайдель во втором круге сыграет с Эммой Наварро из США.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элла Зайдель (Германия, Q) — Полина Кудерметова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:2

Варвара Грачева (Франция, Q) — Кэти Волынец (США, WC) — 6:4, 3:6, 6:3

Тэйлор Таунсенд (США, WC) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 7:6 (7:2)

Лючия Бронцетти (Италия) — Чжу Линь (Китай) — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6)

Айла Томлянович (Австралия) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (7:0), 6:4

Леолия Жанжан (Франция, Q) — Юлия Стародубцева (Украина) — 7:5, 1:6, 6:4