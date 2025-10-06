Теннис
Сегодня, 11:36

Полина Кудерметова проиграла Мертенс в первом круге турнира в Ухане

Руслан Минаев

Россиянка Полина Кудерметова уступила бельгийке Элисе Мертенс в первом круге турнира серии WTA в Ухане — 6:7 (5:7), 3:6.

Матч длился 2 час 1 минуту. Кудерметова за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 11 брейк-пойнтов. У Мертенс — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Мертенс сыграет в следующем матче с победительницей встречи Белинда Бенчич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия).

