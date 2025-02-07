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7 февраля 2025, 16:12

Полина Кудерметова вышла в финал квалификации турнира в Дохе, Захарова и Рахимова выбыли

Руслан Минаев

Россиянка Полина Кудерметова пробилась в финал квалификации турнира в Дохе.

59-я ракетка мира победила китаянку Чжэн Сайсай в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 10 минут.

Кудерметова за выход в основную сетку турнира сыграет с американкой Алишей Паркс.

В финал не смогли отобраться россиянки Анастасия Захарова, которая уступила японке Моюке Утидзиме (3:6, 6:2, 3:6), и Камилла Рахимова, проигравшая австралийке Дарье Сэвилл (1:6, 3:6).

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Анастасия Захарова (теннис)
Камилла Рахимова
Полина Кудерметова
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