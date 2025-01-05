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Сегодня, 11:27

Полина Кудерметова в трех сетах уступила Соболенко в финале турнира в Брисбене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полина Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выиграть титул WTA 500 в Брисбене.

В финале 21-летняя спортсменка проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 49 минут.

На счету 107-й ракетки мира Кудерметовой 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. 1-я ракетка мира Соболенко 5 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

На следующей неделе Кудерметова поднимется на 57-ю строчку рейтинга WTA.

26-летняя Соболенко выиграла 18 титул в одиночном разряде.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Полина Кудерметова (Россия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
Полина Кудерметова
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Полина Кудерметова проиграла Соболенко второй сет в финале в Брисбене

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