Победительница юниорского Уимблдона россиянка Софья Жук в интервью «СЭ» прокомментировала критические сообщения в социальных сетях после того, как 20-летняя теннисистка опубликовала снимок, на котором она прикрывает обнаженную грудь рукой.

— Я тоже не поняла, что в этом такого! Ну, подумаешь, запостила фотку. Когда я что-то публикую, особого смысла в это не вкладываю, — сказала Жук. — Просто выкладываю по настроению и то, что прямо сейчас нравится. Но тут на меня вдруг посыпались сообщения... Как правило, я спокойно реагирую на такие вещи, но тут было уж слишком много агрессии. Мне кажется, люди просто не могут смириться, что я нашла себя в другом деле. Что я могу спокойно жить без тенниса и не сижу в депрессии и не грущу. Но разве мои проблемы, что кто-то не может это принять?

— Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Анной Курниковой и Марией Шараповой? Только при схожем начале карьеры, Шарапова стала мега-звездой, а вы в 20 лет закончили.

— Меня вообще это не задевает. Все люди разные, у каждого своя судьба. Я сделала так, как посчитала для себя правильным. И раз я так решила, значит, раньше я не была счастлива. Да, у Шараповой блестящая карьера, но мы же не знаем, насколько хорошо она себя чувствовала в процессе. Люди видят только обложку, но почему-то по ней судят о том, что внутри. (Наталья Марьянчик)

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