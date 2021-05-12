Подороска обыграла Серену Уильямс во втором раунде турнира в Риме

Аргентинская теннисистка Надя Подороска победила американку Серену Уильямс (7:6, 7:5) во втором раунде турнира WTA в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 59 минут. В третьем раунде аргентинка сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Надя Подороска (Аргентина) — Серена Уильямс (США, 8) — 7:6 (8:6), 7:5

Ига Свентек (Польша, 15) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 6:1

Елена Остапенко (Латвия) — Айла Томлянович (Австралия, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)

Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция, LL) — 7:5, 6:3