Подороска обыграла Серену Уильямс во втором раунде турнира в Риме
18:18
Аргентинская теннисистка Надя Подороска победила американку Серену Уильямс (7:6, 7:5) во втором раунде турнира WTA в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 59 минут. В третьем раунде аргентинка сыграет с хорваткой Петрой Мартич.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Надя Подороска (Аргентина) — Серена Уильямс (США, 8) — 7:6 (8:6), 7:5
Ига Свентек (Польша, 15) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 6:1
Елена Остапенко (Латвия) — Айла Томлянович (Австралия, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)
Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция, LL) — 7:5, 6:3
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