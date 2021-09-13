Победительница US Open Радукану поднялась на 127 позиций в рейтинге WTA
Британская теннисистка Эмма Радукану после победы на US Open поднялась на 23-е место обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первое и второе место сохранили австралийка Эшли Барти и белоруска Арина Соболенко соответственно.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и занимает в рейтинге 14-е место.
Рейтинг WTA
13 сентября 2021 года
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 720
3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 315
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4 860
5 (3). Наоми Осака (Япония) — 4 796
6 (6). София Кенин (США) — 4 692
7 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 668
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4 571
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 380
10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4 060...
14 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 590
23 (150). Эмма Радукану (Великобритания) — 2 571
24 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 2 460
28 (73). Лейла Фернандес (Канада) — 2 254
33 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 866
48 (52). Людмила Самсонова (Россия) — 1 441
76 (79). Светлана Кузнецова (Россия) — 994
77 (82). Варвара Грачева (Россия) — 990
89 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 895
97 (101). Вера Звонарева (Россия) — 849
100 (84). Анна Блинкова (Россия) — 819
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю