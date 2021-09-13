Победительница US Open Радукану поднялась на 127 позиций в рейтинге WTA

Британская теннисистка Эмма Радукану после победы на US Open поднялась на 23-е место обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первое и второе место сохранили австралийка Эшли Барти и белоруска Арина Соболенко соответственно.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и занимает в рейтинге 14-е место.

Рейтинг WTA

13 сентября 2021 года

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 720

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 315

4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4 860

5 (3). Наоми Осака (Япония) — 4 796

6 (6). София Кенин (США) — 4 692

7 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 668

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4 571

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 380

10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4 060...

14 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 590

23 (150). Эмма Радукану (Великобритания) — 2 571

24 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 2 460

28 (73). Лейла Фернандес (Канада) — 2 254

33 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 866

48 (52). Людмила Самсонова (Россия) — 1 441

76 (79). Светлана Кузнецова (Россия) — 994

77 (82). Варвара Грачева (Россия) — 990

89 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 895

97 (101). Вера Звонарева (Россия) — 849

100 (84). Анна Блинкова (Россия) — 819