Плишкова вышла во второй круг турнира в Лугано

Чешка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она победила швейцарку Илену Ин-Альбон – 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Во втором круге 27-летняя Плишкова встретится с победительницей пары Белинда Бенчич – Антония Лоттнер.
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия) – Илена Ин-Альбон (Швейцария, WC) – 6:4, 7:5
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