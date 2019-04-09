Плишкова вышла во второй круг турнира в Лугано

Чешка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она победила швейцарку Илену Ин-Альбон – 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Во втором круге 27-летняя Плишкова встретится с победительницей пары Белинда Бенчич – Антония Лоттнер.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) – Илена Ин-Альбон (Швейцария, WC) – 6:4, 7:5