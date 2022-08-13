Плишкова вышла в полуфинал турнира в Торонто

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Чешка сделала 10 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале Плишкова встретится с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 14) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4:6, 6:4, 6:4