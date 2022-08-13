Плишкова вышла в полуфинал турнира в Торонто
Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 4:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Чешка сделала 10 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.
В полуфинале Плишкова встретится с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 14) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4:6, 6:4, 6:4
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