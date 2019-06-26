Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Истборне и сыграет с Остапенко или Александровой

Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Истборне. Вторая "сеяная" теннисистка обыграла в двух сетах Элисе Мертенс. Ее соперницей станет победительница матча между латвийкой Еленой Остапенко и россиянкой Екатериной Александровой.

Также в четвертьфиналы пробились Онс Жабер и Ангелик Кербер.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 4, WC) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 7:6 (7:4), 6:0

Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Элисе Мертенс (Бельгия) - 6:1, 6:2

Ализе Корне (Франция) - Чжан Шуай (Китай) - 6:2, 6:2

Онс Жабер (Тунис) - Джоанна Конта (Великобритания, 14) - 6:3, 6:2