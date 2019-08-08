Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Торонто, обыграв обидчицу Шараповой

Чешка Каролина Плишкова в третьем круге турнира в Торонто (Канада) обыграла эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 7:5. Анетт на старте соревнований победила россиянку Марию Шарапову.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей противостояния Бьянка Андрееску (Канада) – Кики Бертенс (Голландия).

Торонто (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Анетт Контавейт (Эстония, 16) - 6:3, 7:5