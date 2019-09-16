Плишкова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA
Чешка Каролина Плишкова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA. На прошлой неделе она стала победительницей турнира в Чжэнчжоу.
Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, занимающая 39-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 16 сентября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 5476 очков
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5256
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4792
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727
5 (5). Серена Уильямс (США) — 3935
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 3836
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 3776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3563...
39 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1130
40 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1126...
58 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...
62 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 859...
66 (65). Анна Блинкова (Россия) — 814...
80 (82). Анастасия Потапова (Россия) — 647...
83 (80). Дарья Касаткина (Россия) — 637...
87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 600
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