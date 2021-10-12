Плишкова уступила 115-й ракетке мира в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира Каролина Плишкова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе со счетом 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Чешка сделала 5 эйсов и 12 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. У 115-й ракетки мира 2 подачи на вылет и 4 ошибки на второй подаче, а также 8 брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 финала Хаддад Майя встретится с эстонкой Анетт Контавейт.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, LL) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) — 6:3, 7:5

Онс Жабер (Тунис, 12) — Дэниэлл Коллинз (США, 22) — 6:1, 6:3