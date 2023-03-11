Плишкова победила Калинскую и встретится с Кудерметовой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге Плишкова победила россиянку Анну Калинскую в трех сетах — 2:6, 6:0, 6:4.
В третьем круге соперницей чешки станет еще одна представительница России Вероника Кудерметова.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 17) — Анна Калинская (Россия) — 2:6, 6:0, 6:4
Новости