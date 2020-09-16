Плишкова обыграла Стрыцову во втором раунде турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила свою соотечественницу Барбору Стрыцову (6:3, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 16 минут. В следующем раунде соперницей Плишковой станет россиянка Анна Блинкова.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:3