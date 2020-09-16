Плишкова обыграла Стрыцову во втором раунде турнира в Риме
22:27
Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила свою соотечественницу Барбору Стрыцову (6:3, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 16 минут. В следующем раунде соперницей Плишковой станет россиянка Анна Блинкова.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:3