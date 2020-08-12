Плишкова обыграла Мартич и вышла в четвертьфинал турнира в Праге
13:38
В матче второго раунда турнира WTA в Праге (Чехия) чешка Кристина Плишкова обыграла хорватку Петру Мартич (6:1, 7:5).
Матч продолжался один час и 17 минут. В четвертьфинале Плишкова сыграет с победительницей пары Леся Цуренко — Ана Богдан.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 6:1, 7:5
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