Плишкова обыграла Анисимову во втором круге турнира в Китае
17:33
Чешка Каролина Плишкова во втором круге турнира в Ухане (Китай) обыграла американку Аманду Анисимову — 6:3, 6:3. В обоих сетах Анисимова выходила вперед, но впоследствии уступала. Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут.
В 1/8 финала Плишкова встретится с украинкой Даяной Ястремской.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 6:3
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...