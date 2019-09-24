Плишкова обыграла Анисимову во втором круге турнира в Китае

Чешка Каролина Плишкова во втором круге турнира в Ухане (Китай) обыграла американку Аманду Анисимову — 6:3, 6:3. В обоих сетах Анисимова выходила вперед, но впоследствии уступала. Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут.

В 1/8 финала Плишкова встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 6:3