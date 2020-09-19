Плишкова и Вондроушова поспорят за право сыграть в финале турнира в Риме
22:20
Определились участницы второго полуфинала на турнире в Риме. В нем встретятся две представительницы Чехии — Каролина Плишкова и Маркета Вондроушова.
В другой полуфинале сойдутся Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — 6:3, 3:6, 6:0
Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 6:3, 6:0
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