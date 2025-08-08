Теннис
8 августа, 06:04

Калинская сыграет против Стирнс во втором круге в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка Пейтон Стирнс переиграла китаянку Ван Яфань в первом круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. 23-летняя американка подала 2 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Следующей соперницей Стирнс будет россиянка Анна Калинская.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Ольга Данилович (Сербия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:0, 7:5

Татьяна Мария (Германия) — Уитни Осуигве (США, Q) — 6:2, 6:3

Клерви Нгуну (США, Q) — Хэйли Баптист (США) — 6:1, 4:6, 6:1

Пейтон Стирнс (США) — Ван Яфань (Китай) — 6:4, 6:3

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
