Стирнс обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

42-я ракетка мира Пейтон Стирнс обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку в четвертом круге турнира в Риме — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Матч продлился 2 часа 43 минуты.

На счету Стирнс 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 3. Осака сделала 10 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 10.

В четвертьфинале 23-летняя американка встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Дэниэлл Коллинз (США, 29).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Пейтон Стирнс (США) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)