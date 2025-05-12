Стирнс обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
42-я ракетка мира Пейтон Стирнс обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку в четвертом круге турнира в Риме — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
Матч продлился 2 часа 43 минуты.
На счету Стирнс 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 3. Осака сделала 10 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 10.
В четвертьфинале 23-летняя американка встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Дэниэлл Коллинз (США, 29).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Пейтон Стирнс (США) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
