Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дубае и сыграет против Свентек

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила американку Пейтон Стирнс в третьем круге турнира в Дубае — 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Андреева провела второй матч за день. Ранее в среду она с «баранкой» обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:5, 6:0). В четвертьфинале «тысячника» в Дубае Мирра встретится со 2-й ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 12) — Пейтон Стирнс (США) — 6:1, 6:1