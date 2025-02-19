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Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дубае и сыграет против Свентек

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила американку Пейтон Стирнс в третьем круге турнира в Дубае — 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Андреева провела второй матч за день. Ранее в среду она с «баранкой» обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:5, 6:0). В четвертьфинале «тысячника» в Дубае Мирра встретится со 2-й ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 12) — Пейтон Стирнс (США) — 6:1, 6:1

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Теннис
Мирра Андреева
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