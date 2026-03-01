Стирнс нанесла поражение Биррелл и вышла в финал турнира в Остине

Американская теннисистка Пейтон Стирнс победила австралийку Кимберли Биррелл в полуфинале турнира в Остине — 6:3, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. 24-летняя Стирнс (62-й номер мирового рейтинга) сделала 4 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы (80-я ракетка мира) 4 эйса, 12 двойных ошибок и 5 из 10 реализованных брейк-поинтов.

В финале Стирнс сыграет с победительницей пары Эшлин Крюгер (США) — Тэйлор Таунсенд (США, WC).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Пейтон Стирнс (США, 4) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:2